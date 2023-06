Sony heeft aangekondigd dat het bezig is met een nieuwe feature voor PlayStation Plus Premium abonnees. Het bedrijf is momenteel bezig met het testen van cloud streaming van PlayStation 5 games, waardoor het mogelijk zal zijn om geselecteerde PlayStation 5 titels uit het aanbod direct te streamen naar je console.

Ook zal dit mogelijk zijn met bepaalde games die PlayStation Plus Premium abonnees eventueel in bezit hebben, waardoor het wachten op een download niet langer noodzakelijk is. Dit is een additionele feature voor PlayStation Plus Premium om het nog meer waarde te geven.

Gezien het momenteel getest wordt, is het nog even wachten op de officiële uitrol van deze functionaliteit. Het kan nog wel even duren, want Sony stipt op het PlayStation Blog aan dat ze in een vroege fase van de ‘ontwikkeling’ zitten.