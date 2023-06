Vorige week kondigde Sony PlayStation verschillende nieuwe titels voor PlayStation Plus Extra en Premium aan. Gezien het weer dinsdag is, vandaag het bericht dat de titels online zijn gegaan onder de abonnementen.

De update van deze maand is behoorlijk uitgebreid met bijna 30 games, die we hieronder voor het gemak nog even op een rijtje hebben gezien. Naast veel PlayStation 4 en PlayStation 5 games, zitten er ook een aantal klassiekers bij.

PlayStation Plus Extra & Premium

Far Cry 6 (PS4/PS5)

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge (PS4/PS5)

Rogue Legacy 2 (PS4/PS5)

Inscryption (PS4/PS5)

Soulstice (PS5)

Tacoma (PS4)

Deus Ex: Mankind Divided (PS4)

Killing Floor 2 (PS4)

Lonely Mountain: Downhill (PS4)

Vampire: The Masquerade – Coteries of New York (PS4)

Hundred Days: Winemaking Simulator (PS4/PS5)

A Hat in Time (PS4)

Carto (PS4)

Forager (PS4)

Dodgeball Academia (PS4)

The Wild at Heart (PS4)

Redout 2 (PS4/PS5)

Thief (PS4)

MX vs ATV Legends (PS4/PS5)

PAW Patrol Mighty Pups: Save Adventure Bay! (PS4/PS5)

My Friend Peppa Pig (PS4/PS5)

DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace (PS4/PS5)

The Talos Principle: Deluxe Edition (PS4/PS5)

Elex 2 (PS4/PS5)

Conan Exiles (PS4/PS5)

PlayStation Plus Premium

Killzone: Liberation (PS4/PS5)

Worms (PS4/PS5)

Herc’s Adventures (PS4/PS5)

Coded Soul (PS4/PS5)

Verder is er vanaf vandaag ook een nieuwe trial beschikbaar: WWE 2K23. Deze trial is zoals gebruikelijk enkel beschikbaar voor PlayStation Plus Premium abonnees.