Een nieuw jaar en dus verschijnt er natuurlijk weer een nieuwe MotoGP-game van Milestone. Daarbij hoort vanzelfsprekend ook een nieuwe launch trailer en aangezien de game nu verkrijgbaar is voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc, is het moment daar om die trailer met de wereld te delen.

In deze korte trailer legt Milestone de focus voornamelijk op hun grootste nieuwigheid: de transfers. Zo zullen rijders nu tussen de seizoenen door van team kunnen veranderen. Hou volgende week vooral onze site in de gaten, want dan verschijnt onze review van MotoGP 24.

Hieronder kan je de launch trailer terugvinden.