De MotoGP-serie gaat al een aardige tijd mee en ook dit jaar zal er weer een nieuw deel verschijnen. Milestone heeft namelijk MotoGP 24 aangekondigd.

Net als elk jaar het geval is, wil de Italiaanse ontwikkelaar het beste deel uit de serie maken. Voor dit jaar worden er meer nieuwe features toegevoegd dan ooit. Zo zijn nu onder andere stewards en de ‘Riders Market’ toegevoegd. Tevens is de dynamische moeilijkheidsgraad verbeterd, waardoor iedereen van de game kan genieten, ongeacht de skills. Daarnaast zijn de physics en de AI van je tegenstanders verbeterd, wat voor nog meer realisme moet zorgen.

Het online gedeelte is uitgebreid met LiveGP Championships. Hier werk je seizoenen met een bepaald aantal LiveGP’s af om punten te winnen voor het kampioenschap. De ondersteuning van crossplay zorgt ervoor dat elke speler die MotoGP 24 koopt tegen elkaar kan racen, ongeacht op welk platform zij dat doen.

Je hoeft niet al te lang te wachten op MotoGP 24, want de game zal op 2 mei 2024 in de winkels liggen. Het spel zal uitkomen voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc. Er is ook nog een trailer vrijgegeven en die check je hieronder.