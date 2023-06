Tijdens een ronde tafel gesprek om het 35-jarige jubileum van de Final Fantasy franchise te vieren ging Final Fantasy brand manager Yoshinori Kitase samen met Final Fantasy bedenker Hironobu Sakaguchi in op de mogelijkheid van een Final Fantasy VI remake.

Genki_JPN heeft delen van het gesprek vertaald en daaruit blijkt de conclusie vooral dat het moeilijk zou zijn om Final Fantasy VI te hermaken. Daarnaast zegt Kitase nog helemaal niet over een remake van Final Fantasy VI na te kunnen denken omdat hij nog volop bezig is met de ontwikkeling van Final Fantasy VII Rebirth, al is de wens er onder werknemers wel.

“I think Final Fantasy 6 Remake would be difficult. Final Fantasy 7 Remake is not yet finished, so I am not able to think about it. But there are many Final Fantasy 6 fans inside the company, and they often ask me ‘when are we making 6?’.”