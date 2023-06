Na het Nvidia GeForce Now lek van twee jaar geleden deden er talloze geruchten de ronde over een remake van Final Fantasy IX. Het is eigenlijk een beetje een publiek geheim geworden dat Square Enix zou werken aan deze game, maar officieel is er nog steeds geen bevestiging gegeven hierover.

Laatst gooide journalist Jeff Grubb wat olie op het vuur door te zeggen dat die remake inderdaad in ontwikkeling zou zijn en nu doet ook Gematsu een duit in het zakje. In een recent artikel werd gesproken over Final Fantasy IX: Memoria Project, een fan-made project dat de geliefde game in een modern jasje steekt. Dit project is onspeelbaar voor het grote publiek, maar Gematsu eindigde hun artikel met de woorden:

While Final Fantasy IX: Memoria Project is only a fan proof of concept that will not be released as a playable product, Gematsu understands that an actual Final Fantasy IX remake by Square Enix is currently in development.

Nog meer bronnen die bevestigen dat er wel degelijk gewerkt wordt aan een officiële Final Fantasy IX Remake dus. De enige partij die de lippen momenteel gesloten houdt, is Square Enix zelf. We wachten dus nog even af, eventuele updates lees je uiteraard hier. Check beelden van het Memoria project hieronder.