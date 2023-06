Zo’n twee jaar geleden vond één van de grootste leaks in gaming plaats. Een datamine van Nvidia Geforce Now resulteerde in een lijst met een groot aantal toen nog onaangekondigde games. Ondertussen is het merendeel van wat er op die lijst staat al uitgebracht of aangekondigd, met een aantal enkelingen waarvan we nog niets hebben gehoord, waaronder Final Fantasy IX Remake.

Volgens journalist Jeff Grubb zou de remake van Final Fantasy IX volgens weer zijn bronnen daadwerkelijk in ontwikkeling zijn. Final Fantasy IX Remake is dus echt en gaat worden uitgebracht. Grubb wist nog niet te vertellen wanneer we een aankondiging zouden mogen verwachten.

“Most of the Square-Enix games on that list have been confirmed or even came out by now, except for Final Fantasy 9 Remake and Final Fantasy Tactics Remaster…I will say, I heard very recently, once again, Final Fantasy IX Remake is real. That is real and happening.”

Het is onwaarschijnlijk dat Final Fantasy IX Remake een verschijning zal maken tijdens Summer Game Fest. Square Enix zal ongetwijfeld alles willen focussen op de aankomende release van Final Fantasy XVI en het bedrijf lijkt zich ook voor te bereiden om de marketing cyclus van Final Fantasy VII Rebirth te starten. De wonderen zijn de wereld echter nog niet uit, wie weet krijgen we later deze week wel al een eerste teaser van dit project.