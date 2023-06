Na een lange stilte, kregen we onlangs plots een update rond de ontwikkeling van Final Fantasy VII Rebirth. Die zou vlot verlopen én er wordt gewerkt aan het vastleggen van een releasedatum. Nu zijn er nog twee updates gegeven op Twitter, die wat meer vertellen over het verhaal dat we kunnen verwachten.

Zo leren we eerst en vooral bij dat de wereld buiten Midgar (waar Final Fantasy VII Remake zich afspeelde) heel uitgestrekt zal zijn en veel vrijheid zal bieden aan de spelers met veel verschillende verhalen om te ontdekken.

Final Fantasy VII Rebirth

Developer comment number 2#FF7R pic.twitter.com/WKQkBPWWsJ — FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) June 3, 2023

De andere update gaat over het verhaal. Er wordt gevraagd wat we kunnen verwachten van de gebeurtenissen in Rebirth en het antwoord is enorm vaag.

Final Fantasy VII Rebirth

Developer comment number 3#FF7R pic.twitter.com/V111xHrWJZ — FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) June 4, 2023

We zullen dus het ‘lot’ van elk personage ontdekken, wat dat ook moge betekenen. Kenners van de originele game kunnen zich hier misschien wel iets bij voorstellen, maar we weten intussen al dat de ‘Remake trilogie’ het originele verhaal niet trouw zal volgen… dus alles blijft eigenlijk nog een verrassing.

We hebben nog steeds geen releasedatum van Final Fantasy VII Rebirth gekregen, maar misschien zien we deze langverwachte titel wel opduiken tijdens Summer Game Fest binnenkort?