Final Fantasy VII: Rebirth is door critici over de hele wereld zeer positief ontvangen, waaronder ook door ons. Het spel heeft het zo goed gedaan dat het nu de op één na best beoordeelde Final Fantasy-game ooit is. Hiermee heeft regisseur Naoki Hamaguchi zijn persoonlijke doel bereikt.

In eerste instantie liet Hamaguchi via social media platform X weten dat het team de game maakte met als doel om minimaal een score van 9.0 te behalen. In gesprek met One More Game verbeterde de ontwikkelaar deze verklaring door te stellen dat het zijn eigen doel was.

“I’m thankful for Final Fantasy 7 Rebirth’s positive reception,” Hamaguchi said. “There were rumors in social media that the team was aiming for 90 or over for the ratings in Rebirth, but it was my personal goal. When FF7 Remake came out, it did not achieve an aggregate score of over 90, so the team wanted to do better for Rebirth. I didn’t want to pressure the team to get over 90 in ratings, so I set that as my personal goal.”

De positieve ontvangst van het spel kan volgens Hamaguchi voor wat stress zorgen binnen het team. Ze willen immers dat de derde game beter zal worden dan Rebirth. Hamaguchi sluit op een positieve noot af en gelooft dat de hoge score juist ook motiverend kan werken voor het ontwikkelteam en de Final Fantasy-franchise, door meer mogelijkheden te bieden in de toekomst.

“Because of Final Fantasy 7 Rebirth’s positive reception, there might be some pressure on the team,” he said. “However, I feel that this empowers them to give the final title the send-off it deserves. I’m heartened that reviews had good feedback with Final Fantasy 7 Rebirth’s gameplay. I believe that this gives the Final Fantasy franchise more possibility in the future not only in its story and characters, but their gameplay.”

Final Fantasy VII: Rebirth is nu exclusief beschikbaar voor de PlayStation 5.