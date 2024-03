Final Fantasy VII Rebirth is nog maar enkele dagen uit, maar er wordt inmiddels al hard gewerkt aan de derde game in de herwerkte Final Fantasy VII-franchise. Regisseur Naoki Hamaguchi sprak in een recent interview met IGN over het einde van Rebirth en wat ons te wachten staat in deel 3.

In het interview heeft hij het kort over ‘Rocket Town’, de plaats waar Cid geboren is. Deze locatie kwam niet voor in Final Fantasy VII Rebirth, maar zal wel opduiken in het volgende deel. De manier waarop Cid werd geïntroduceerd in Rebirth is anders dan in het origineel, dus de gebeurtenissen in Rocket Town zullen hoogstwaarschijnlijk ook verschillen vertonen in deze nieuwe versie.

“So as for Rocket Town, this was also not a part of Nojima-san’s original structure… And considering that how we introduce the character, Cid, for the Remake series this time is arranged a bit differently, Nojima-san, Nomura-san and I were all aligned with this decision to consider this for the next title.”

Final Fantasy VII Rebirth is nu beschikbaar, lees er alles over in onze review.