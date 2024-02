Final Fantasy VII Rebirth verschijnt over precies 10 dagen en met deze release in het vooruitzicht, moet er ook vooruit gekeken worden naar het derde deel in de trilogie. Die game laat logischerwijs nog wel even op zich wachten, al ziet het er naar uit dat het een release ergens in 2028 zal worden.

Dit valt op te maken uit een interview dat YouTuber Julien Chieze had met game director Naoki Hamaguchi. Het ontwikkelteam heeft al progressie geboekt voor het derde deel en qua stand van zaken verkeert het project nu op hetzelfde punt als Rebirth ten tijde van de Remake ontwikkeling.

“Of course, I cannot tell you what stage we are at, but we have already made progress on the script, and we are thinking about certain developments. When we got to the end of the development for Remake, we started talking about a sequel with [writer Kazushige Nojima] and I think we can say that we are in the same situation today.”