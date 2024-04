Mocht je de platinum Trophy van Final Fantasy VII Rebirth graag aan je collectie willen toevoegen en je hebt de game digitaal aangeschaft, dan is dat niet langer mogelijk. Update 1.020 heeft namelijk voor een probleem in de game gezorgd, dat voorkomt dat je een specifieke Trophy kunt behalen.

Het gaat om de Trophy die je krijgt voor het voltooien van een zijmissie. Om precies te zijn gaat het om ‘Can’t Stop, Won’t Stop’, waarin je de high score op de G-Bike arcade moet verbreken. Als dat je lukt, dan krijg je normaal een Trophy maar sinds de laatste update zal deze niet langer vrijgespeeld worden.

Er is een soort van oplossing, want klaarblijkelijk kan je er met de fysieke versie omheen werken. Je dient dan de installatie te verwijderen, je PS5 los te koppelen van het internet, de game opnieuw te installeren en een save te laden van voordat de bug is opgedoken om de Trophy alsnog te krijgen.

Naar verwachting zal Square Enix het probleem snel verhelpen, maar mocht je hier dus tegenaan lopen, dan weet je nu waardoor het komt.