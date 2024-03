De remakes van Final Fantasy VII doen het buitengewoon goed. Zo was ook Rebirth, het tweede deel in de beoogde trilogie, wederom van topkwaliteit. Voor menig gamer is het interessant om te zien hoe zo’n gedetailleerde wereld nu precies ontworpen wordt en dat kan je dus zien in de making of-serie, die de naam ‘Inside Final Fantasy VII Rebirth’ heeft gekregen.

De eerste aflevering heet, heel toepasselijk, ‘Shaping the World’ waarin diverse leden van het ontwikkelteam vertellen hoe ze de wereld van Final Fantasy VII opnieuw hebben geschapen. Van de eerste PlayStation naar de PlayStation 5 is natuurlijk een behoorlijke sprong.

Heb je een kwartiertje de tijd én ben je nieuwsgierig naar het proces achter de ontwikkeling van de remakes? Check dan vooral even de onderstaande video.