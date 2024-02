Volgende week verschijnt Final Fantasy VII Rebirth, maar sinds enkele dagen zijn er al reviews online gegaan die ons een beeld schetsen van wat we kunnen verwachten. De algemene consensus is uitermate positief en de game kreeg eigenlijk unaniem uitstekende cijfers. Tijd dus om even te vergelijken met de rest van de franchise!

Als je gaat kijken naar de gemiddelde score op Metacritic, dan zie je daar (op het moment van schrijven) een prachtige score van 9.3 staan. Vergelijk dat met de andere games in de franchise en wat blijkt: Final Fantasy VII Rebirth krijgt hiervoor de zilveren medaille!

Enkel Final Fantasy IX scoort hoger, met een score van 9.4 (al is deze wel maar gebaseerd op 22 reviews, waar de score van Rebirth gebaseerd is op 119 reviews). Opvallend: het scoort hiermee ook beter dan het origineel waarop het gebaseerd is (dat een score van 9.2 heeft).

Uiteraard is Metacritic niet ‘de waarheid’ en het staat je vrij om zelf je favoriet te hebben. Wij kunnen beamen dat Final Fantasy VII Rebirth inderdaad een geweldige game is, lees er alles over in onze review.