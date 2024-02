De reviews van Final Fantasy VII Rebirth zijn vanwege het opheffen van het embargo online gegaan en daarmee hebben we een uitstekend beeld gekregen van de kwaliteit. In onze review heb je al kunnen lezen dat het een meesterwerk is en wij zijn niet de enigen die er zo over denken.

De game krijgt ontzettend vaak de maximale score, wat vrij uniek is. Daarnaast is het laagste cijfer op moment van schrijven een 8.0, wat nog steeds een fantastisch cijfer is. Alles bij elkaar genomen maakt dat het gemiddelde zeer hoog staat, waarmee het één van de best beoordeelde games van 2024 tot op heden is.

Attack of the Fanboy – 10

Comicbook – 10

Dexerto – 10

GamesHub – 10

GamesBeat – 10

GameSpew – 10

GAMINGbible – 10

Hey Poor Player – 10

GGRecon – 10

Het Nieuwsblad – 10

Inverse – 10

Noisy Pixel – 10

PC Games – 10

Screen Rant – 10

Twinfinite – 10

Siliconera – 10

Vandal – 10

VGC – 10

Wccftech – 10

ZTGD – 10

Atomix – 10

Washington Post – 10

NME – 10

God is a Geek – 10

Gaming Age – 10

CGMagazine – 10

GamingBolt – 10

RPGamer – 10

Worth Playing – 9.8

Areajugones – 9.7

COGconnected – 9.5

Destructoid – 9.5

Checkpoint Gaming – 9.5

GamersRD – 9.5

Gaming Nexus – 9.5

GamingTrend – 9.5

PlayStation Universe – 9.5

Voxel – 9.5

Easy Allies – 9.5

Jeuxvideo – 9.5

DualShockers – 9.5

The Games Machine – 9.4

Hobby Consolas – 9.3

Meristation – 9.3

RPG Fan – 9.3

MeuPlayStation – 9.2

Player 2 – 9.1

Video Chums – 9.1

But Why Tho? – 9.0

CD-Action – 9.0

Digital Trends – 9.0

Gamers Heroes – 9.0

GamesRadar+ – 9.0

Press Start Australia – 9.0

PCMag – 9.0

RPG Site – 9.0

TheSixthAxis – 9.0

TrueGaming – 9.0

IGN – 9.0

MGG – 9.0

Metro GameCentral – 9.0

Multiplayer.it – 9.0

GAMES.CH – 9.0

Evereye.it – 9.0

Gamer – 9.0

Game Rant – 9.0

TheGamer – 9.0

TRG – 9.0

SpazioGames – 8.9

XGN – 8.8

Game Informer – 8.5

PC Invasion – 8.5

Gamer Escape – 8.0

GameSpot – 8.0

VG247 – 8.0

Push Square – 8.0

Eurogamer – 8.0

Shacknews – 8.0

Guardian – 8.0

Hardcore Gamer – 8.0

Power Unlimited – 8.0

The Enemy – 8.0

Slant Magazine – 8.0

Final Fantasy VII Rebirth is vanaf 29 februari officieel verkrijgbaar voor de PlayStation 5.