Na de release van Final Fantasy XVI later deze maand, volgt uiteraard ook nog het langverwachte vervolg op de Final Fantasy VII Remake. Inmiddels zijn we al afgestapt van de subtitel ‘Remake Part II’, want we kunnen wel stellen dat dit nieuwe deel inmiddels ook méér is dan een simpele remake.

Final Fantasy VII: Rebirth werd ongeveer een jaar geleden aangekondigd, waarna het stil werd rond deze titel. Nu heeft producer Yoshinori Kitase op Twitter de onderstaande update gegeven.

Final Fantasy VII Rebirth

Developer comment number 1 pic.twitter.com/O4KdGlh4gy — FINAL FANTASY VII (@finalfantasyvii) June 2, 2023

De ontwikkeling verloopt dus vlot én er wordt gekeken naar een specifieke releasedatum (we weten nu al dat het spel in de loop van komende winter zal verschijnen). Dit is een goed teken en hopelijk wil dit zeggen dat we binnenkort ook meer te zien zullen krijgen van dit langverwachte nieuwe deel in de franchise.