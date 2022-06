We wachten al een vrij lange tijd op meer nieuws over het tweede deel van de Final Fantasy VII remake en tijdens de livestream van vannacht heeft Square Enix eindelijk de eerste beelden laten zien. Het volgende deel krijgt een net wat andere titel, want deze game heet: Final Fantasy VII Rebirth.

Dit is een direct vervolg op Final Fantasy VII Remake en de game is in ontwikkeling voor de PlayStation 5. Een precieze releasedatum werd niet genoemd, maar de game zal in de ‘volgende winter’ verschijnen, oftewel eind 2023 of begin 2024.

Na Final Fantasy VII Rebirth verschijnt er nog een derde en tevens laatste game en dat zit de complete remake van Final Fantasy VII er helemaal op. Wanneer die game uitkomt is nog niet bekend en ook is nog onbekend wat de subtitel zal zijn. De eerste beelden van Final Fantasy VII Rebirth bekijk je hieronder.