De PlayStation, Xbox en Nintendo platformen bestaan al jaren naast elkaar, maar duidelijk is dat de strijd vooral tussen de eerstgenoemde twee gaat waar Nintendo een beetje op z’n eigen eiland zit. Volgens Microsoft is er in bepaalde mate echter nog sprake van een ‘console oorlog’ en in aanloop naar de hoorzitting met de FTC die nu plaatsvindt hebben ze zichzelf een soort van in de derde positie geplaatst.

In nieuwe documenten die Microsoft heeft voorbereid om hun pleidooi te doen, staat letterlijk dat de Xbox de console oorlog verloren heeft en dat de rivalen – PlayStation en Nintendo – aanhoudend dominant blijven, onder andere via het aanbieden van exclusieve content. Sterker nog, de Xbox staat consistent op de derde plaats.

Ze halen hierbij ook hun marktaandeel aan, die in 2021 op een schamele 16% stond. Dit is een poging van Microsoft om aan te tonen dat de overname van Activision Blizzard juist goed voor de competitie is. Dit terwijl Sony, maar ook de FTC de overname als een bedreiging voor de markt zien.

“Xbox has lost the console wars, and its rivals are positioned to continue to dominate, including by leveraging exclusive content.”

“Xbox has consistently ranked third in consoles behind PlayStation and Nintendo.”