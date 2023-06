Het inlijven van Nixxes door Sony voor het porten van PlayStation games was een erg goede stap. Pc-gamers van over de hele wereld kennen Nixxes natuurlijk van de ports die zij jarenlang hebben verzorgd voor Square Enix en die waren over het algemeen van bovengemiddelde kwaliteit. Via een video op het YouTube-kanaal van PlayStation kunnen we een blik werpen binnen de studio.

Het eerste wat natuurlijk opvalt is de Nederlandse tongval van veel van de werknemers bij Nixxes. Onder Sony’s vlag zal Nixxes vooralsnog blijven doen waar ze goed in zijn: de games van PlayStation Studios zo goed mogelijk naar pc’s vertalen. Ook wordt er wat gerept over remasters, maar hoe dat zit zien we wellicht in de toekomst.