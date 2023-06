De Metal Gear Solid Master Collection Vol. 1 werd recent aangekondigd en kreeg via de Nintendo Direct een releasedatum van 24 oktober. Met Vol. 1 in de titel is het enigszins vanzelfsprekend dat er ook een Vol 2. komt, al heeft Konami daar nog geen details van gedeeld.

Een blik op de officiële website en dan vooral de code erachter, geeft echter wat hints in wat we mogen verwachten. In de code staan placeholder knoppen voor Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, Metal Gear Solid 5 en Metal Gear Solid: Peace Walker.

IGN meldt in navolging hiervan dat zij begrepen hebben dat de line-up voor Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2 accuraat is en dat het een kwestie van tijd is totdat Konami met een aankondiging komt, al kijken we er niet raar van op als dit pas na de release van Vol. 1 is.