Call of Duty: Warzone 2.0 verscheen eind vorig jaar als opvolger van de eerste Battle Royale-game, maar Activision besloot om beide titels naast elkaar te laten bestaan. De oorspronkelijke Warzone werd omgedoopt naar Call of Duty: Warzone Caldera om mensen die liever die game spelen de mogelijkheid te geven dat te blijven doen.

Daar komt echter een einde aan, want de uitgever heeft aangekondigd dat ze de stekker uit Call of Duty: Warzone Caldera gaan trekken. Dit zal op 21 september 2023 zijn, waarna de game niet langer te spelen is. Spelers zijn dan genoodzaakt over te stappen naar Call of Duty: Warzone 2.0, die natuurlijk blijft voortbestaan.

Mocht je content in Warzone Caldera hebben gekocht, dan raak je dat niet kwijt. Deze content blijft te gebruiken in Modern Warfare, Black Ops Cold War en Vanguard. Het sluiten van Warzone Caldera heeft geen invloed op Warzone 2.0.