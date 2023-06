De laatste jaren worden games van Electronic Arts voornamelijk gemaakt met hun eigen Frostbite engine. Met de aankomende Iron Man-game van EA Motive wordt er echter gebruikgemaakt van een andere engine.

Electronic Arts is op zoek naar een softwareontwikkelaar voor het audiogedeelte van de aankomende game. In de vacature omschrijving staat dat het spel gemaakt wordt met Unreal Engine 5, zoals hieronder geplaatst.

“We are seeking a highly skilled and experienced Audio Software Developer to join our dynamic team working on the upcoming AAA Iron Man video game developed with Unreal Engine 5.”