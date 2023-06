Binnen enkele dagen brengt Nintendo de knotsgekke partygame Everybody 1-2-Switch! op de markt en die zal vol zitten met allerlei leuke games om samen met je vrienden of familie te spelen. Wil je weten wat je precies te wachten staat? Dan kan je nu een nieuwe video bekijken die de 17 verschillende games aan je voorstelt. Deze zijn onderverdeeld in drie categorieën: games in ‘Joy-Con-stijl’, ’telefoonstijl’ en games die in beide stijlen werken.

Bekijk de lijst met games én de nieuwe video hieronder. Everybody 1-2-Switch! verschijnt op 30 juni.