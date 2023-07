Special | Ghost Trick: Phantom Detective (Remaster) – Dertien jaar geleden bracht de geestesvader van de visual novel game franchise Ace Attorney een gloednieuw visual novel detective avontuur uit, namelijk Ghost Trick: Phantom detective. Het spel werd ten tijde van de originele release heel warm onthaald door zowel critici als gamers. De game was ten tijde van de originele release alleen beschikbaar op de Nintendo DS en iOS, maar daar is sinds kort een einde aan gekomen. Capcom heeft Ghost Trick teruggebracht met een HD-remaster voor de PlayStation, Xbox, Switch en pc. Of deze remaster het oppikken waard is als nieuwkomer óf als terugkerende fan? Dat lees je hieronder.

Wie ben ik?

Ghost Trick: Phantom Detective begint met de dood van hoofdpersonage Sissel, in wiens schoenen je stapt. Sissel wordt als geest wakker zonder enige herinnering aan zijn leven of identiteit, zelfs zijn naam ontgaat hem. Het is jouw doel om uit te vinden wie Sissel daadwerkelijk is, maar het enige wat je weet is dat wat je ziet. Je lijk bevindt zich op een vuilnisplaats waar een roodharige vrouw achterna wordt gezeten door een huurmoordenaar. Wie weet, weet deze vrouw meer over jou, maar om daar antwoord op te krijgen zul je haar eerst moeten helpen. Wat volgt is een boeiend en intrigerend verhaal met charmante personages en geestig geschreven dialogen dat je van begin tot eind weet vast te houden. De momenten dat je Ghost Trick niet speelt zul je blijven bepeinzen over de groter wordende lijst aan vragen over Sissel en het mysterie rondom zijn dood.

Haal alles uit je trukendoos

Sissel kan niet direct levende wezens beïnvloeden omdat hij een geest is, maar hij kan wel springen van het ene object naar het andere object om zich voort te bewegen. Een object moet wel dichtbij genoeg zijn, Sissels bereik is namelijk gelimiteerd. Dit is niet het enige wat je kunt met de Ghost Tricks, sommige objecten kun je manipuleren en mee interacteren. Denk dan bijvoorbeeld aan het uitklappen van ladders, objecten met wieltjes laten rollen om zo gemakkelijk afstanden af te leggen, en het aanzetten van apparaten voor allerlei verschillende doeleinden. Een andere handige kracht waarover Sissel beschikt is de mogelijkheid om door telefoonlijnen heen te reizen om zo gemakkelijk en snel grote afstanden af te leggen.

Alhoewel je veel kunt met de eerdergenoemde kracht, heeft Sissel nog één andere kracht die essentieel zal blijken in zijn zoektocht naar de waarheid. Sissel kan namelijk in de ziel van een persoon springen, die in de laatste 24 uur is gestorven. Zo kan hij met de persoon communiceren en zelfs terug in de tijd gaan naar 4 minuten voor de dood van de desbetreffende individu. Dit geeft Sissel de kans om meer te leren én de dood van personen te vermijden om zo de toekomst te veranderen. Deze personen houden alle herinneringen van de realiteit waarin zij zijn gestorven en behouden de gave om met Sissel te communiceren. Op deze manier zul je beetje bij beetje het mysterie uitvogelen.

Scherp en stijlvol

Inhoudelijk is er niets veranderd aan Ghost Trick: Phantom Detective. De personages, dialogen en gameplay zijn nog precies hetzelfde als 13 jaar geleden. Echter is er vooral op grafisch vlak wel genoeg verbetering te merken, wat ook logisch is na zo’n lange tijd. Waar je de pixels van de sprites in het spel op de DS met zijn 256×192 resolutie nog weleens kon tellen, ziet alles er in de remaster scherp uit. Dankzij de verbeterde sprites en animaties komen de originele persoonlijkheid en charme van de personages nog beter uit de verf in deze remaster, wat samen genomen voor een prima presentatie zorgt.

Oud en nieuw

Natuurlijk zijn de graphics niet het enige waar verbeteringen in zijn gemaakt. Het origineel kende een swingende soundtrack en componist Yasumasa Kitagawa heeft voor de remaster nieuwe en bijgewerkte arrangementen gemaakt, zonder de originele identiteit van de muziekstukken aan te tasten. De componist van het origineel, Masakazu Sugimori, heeft gloednieuwe muziek gecomponeerd voor de remaster. Deze muziek en een aantal illustraties kun je vrijspelen in de nieuwe ‘Challenge’ modus, waarin je simpele puzzels moet leggen. Ook alle originele arrangementen van de muziek zijn te beluisteren in het spel, speciaal voor fans die een nostalgische ervaring willen.

Veel Switch games ondersteunen het touchscreen van de console niet, maar gelukkig doet de Switch versie van Ghost Trick: Phantom Detective dit net als het origineel wel. Je kunt het spel volledig spelen zonder je Joy-Cons ook maar één keer aan te raken, al zou je wel het liefst een stylus voor je Switch willen hebben, met je vingers bedek je al snel veel van het scherm. Onder andere daardoor is de nieuw toegevoegde controller besturing – die sowieso heel lekker speelt – een stuk fijner om te gebruiken. Het spel draait op 60 fps en heeft een 1080p-resolutie op de Switch (720p in handheld), 4K op de andere platformen.

Replay-waardig?

Als je Ghost Trick: Phantom Detective nog nooit hebt gespeeld en niet wordt afgeschrikt van games met veel tekst, is het een titel die ik volmondig aan kan raden. Het spel duurt ongeveer 10 tot 12 uur en verveelt dankzij de pacing niet snel. Wanneer je deze game in het verleden al eens hebt uitgespeeld, ligt dat echter iets anders. Ghost Trick: Phantom Detective is juist zo sterk dankzij het verhaal en de personages. Aangezien hier geen veranderingen in zijn zal je genot van het spel waarschijnlijk grotendeels afhangen van hoe veel je nog weet over de twists en de ontwikkelingen in het verhaal. Niettemin is Ghost Trick: Phantom Detective een prima remaster met een schappelijke prijs van € 29,99.

Gespeeld op: Nintendo Switch.

Ook beschikbaar op: PlayStation 4, Xbox One en pc.