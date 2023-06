Elke maand worden er nieuwe games beschikbaar gesteld voor PlayStation Plus Extra- en/of Premium-abonnees, maar er verdwijnen er ook altijd weer een paar. Voor volgende maand zullen 10 games komen te vervallen, naar verwachting op 18 juli.

Een van de titels die volgende maand niet langer speelbaar zal zijn met een PlayStation Plus Extra/Premium-abonnement, is een game die ‘day and date’ via de digitale service werd aangeboden, namelijk Stray.

De volledige lijst is als volgt:

Saints Row: Gat Out of Hell

Stray

Rogue Stormers

Marvel’s Avengers

BioShock Remastered

BioShock 2 Remastered

BioShock Infinite Remastered

Borderlands: The Handsome Collection

Fluster Cluck

Raiden V: Director’s Cut

Ben je van plan om één van de games uit deze lijst nog te gaan spelen, dan heb je nog ongeveer drie weken de tijd om dit via je PlayStation Plus Extra/Premium-abonnement te doen.