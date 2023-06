Ondanks dat de meeste Xbox-bezitters inmiddels wel een abonnement op Xbox Game Pass zullen hebben, blijft Microsoft voet bij stuk houden door elke maand mensen met een Xbox Live Gold of Xbox Game Pass Ultimate abonnement nog eens op twee games te trakteren. Voor juli worden dat Darkwood en When the Past was Around.

Darkwood is een survival game waarbij je overdag allerlei materialen verzamelt om het tot de morgen te redden, maar zodra de nacht valt zal je jezelf moeten verdedigen. When the Past was Around is een point & click avontuur met diverse puzzels en een bijzondere handgetekende stijl. Ga jij deze twee titels checken?

Darkwood is van 1 tot 31 juli beschikbaar, When the Past was Around van 16 juli tot 15 augustus.