Nintendo werkt op de achtergrond al aan nieuwe hardware die de opvolger van de Nintendo Switch moet zijn, maar wanneer de hardware precies verwacht mag worden is nog koffiedik kijken. Wel heeft Activision CEO Bobby Kotick onlangs al aangegeven dat de hardware qua kracht vergelijkbaar is met de PlayStation 4 en Xbox One.

Met nog veel games die voor de Nintendo Switch zullen verschijnen is het aannemelijk dat we pas volgend jaar wat over de opvolger gaan horen. In de tussentijd schijnt Nintendo wel begonnen te zijn met het uitsturen van dev kits. Volgens de betrouwbare leaker @Nweedle op Twitter (hij lekte Metroid Dread een jaar voor de aankondiging) zou een Spaanse studio een dev kit hebben ontvangen.

De studio zelf wordt niet genoemd, wellicht uit bescherming van de bronnen. Het zou echter zomaar kunnen dat het MercurySteam is, de ontwikkelaar achter Metroid Dread en Metroid: Samus Returns. Deze leaker heeft ook een video online staan, waarin hij claimt dat de dev kit voor nu gebruikmaakt van de originele Switch Pro Controller.

De reden hiervoor is dat Nintendo absoluut niet wil dat de nieuwe controllers lekken, wat suggereert dat ze weer met nieuwe concepten aan het experimenteren zijn. Mocht dit allemaal kloppen, dan zullen ongetwijfeld meer studio’s van dev kits zijn voorzien en dan is het een kwestie van tijd tot er meer informatie lekt.