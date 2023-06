Het is een publiek geheim dat Nintendo werkt aan de opvolger van de Nintendo Switch al is het volstrekt onduidelijk wanneer we de nieuwe hardware precies mogen verwachten, laat staan wat de capaciteit is. Uit de rechtszaak tussen de FTC en Microsoft zijn nu echter de eerste hints naar voren gekomen.

Activision CEO Bobby Kotick heeft ook een getuigenis afgelegd. Hij vertelde onder andere dat hij actief met Nintendo heeft gesproken over de next-gen console van Nintendo, waarbij hij aangaf dat de kracht van het apparaat vergelijkbaar zou zijn met die van last-gen systemen, dus de PlayStation 4 en Xbox One.

Nintendo gaat dus wederom niet voor enorm veel kracht, maar kiest voor wat mindere specificaties zoals ze eigenlijk al jaren doen. Naar verwachting zal de opvolger wederom een hybride console worden, maar daarvoor moeten we de officiële informatie/aankondiging van Nintendo afwachten.