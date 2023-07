Special | Pikmin 1 + 2 – Later deze maand is het eindelijk zo ver, eindelijk een nieuwe Pikmin-game! Het zal maar liefst 10 jaar geleden zijn sinds de release van Pikmin 3, logischerwijs smachten Pikmin-fans dus naar het gloednieuwe deel. Om het wachten wat makkelijker te maken heeft Nintendo kortgeleden een HD-port uitgebracht van Pikmin 1 en 2. Met de additie van deze twee games die origineel voor de GameCube zijn uitgebracht, zijn alle Pikmin-games nu te spelen op de Nintendo Switch, maar is de handheld wel de beste manier om Pikmin 1 en 2 te ervaren?

Noodlanding

Pikmin 1 trapt turbulent af wanneer het ruimteschip van hoofdpersonage Olimar wordt geraakt door een asteroïde; genoodzaakt om een noodlanding te maken op de dichtstbijzijnde planeet waar verschillende onderdelen van je raket zijn geland. Je hebt 30 dagen totdat je levensondersteunende systemen stoppen, voordat dat gebeurt moet je dus de diverse onderdelen vinden en je ruimteschip repareren. Je staat er gelukkig niet alleen voor, want deze op de Aarde lijkende planeet wordt niet alleen door gevaar bewoond, maar ook door de lieflijke Pikmins die je maar al te graag een handje helpen.

Pikmin in overvloed

Je begint je avontuur met een enkele Pikmin, maar bouwt al snel een groot leger van maximaal 100 Pikmin uit door je Pikmin bloemknoppen, verslagen vijanden en andere voorwerpen te laten dragen naar de ‘Onion’, het nest annex ruimteschip van de Pikmin. Je hebt in Pikmin 1 in totaal drie verschillende soorten Pikmin tot je beschikking: rode, gele en blauwe. Welke kleur Pikmin je krijgt uit de ‘Onion’ ligt aan welke kleur Pikmin het object heeft gedragen. Deze Pikmin hebben allemaal verschillende vaardigheden die goed van pas komen in verschillende situaties.

Pikmin is als het ware een strategische puzzelgame waarin je de juiste Pikmin voor het juiste doel wilt en moet gebruiken. Blauwe Pikmin gebruik je om door het water heen te lopen en bijvoorbeeld een brug te bouwen, zodat je andere Pikmin er ook langs kunnen. De rode Pikmin neem je mee voor gevechten tegen sterke tegenstanders en de gele Pikmin kunnen bommen dragen en neerleggen om obstakels uit de weg te ruimen. De hoofdtaak van je Pikmin zal zijn om de diverse onderdelen die je vindt terug te dragen naar het ruimteschip. Let wel goed op, want een dag in Pikmin duurt ongeveer 15 minuten.

Het concept van Pikmin is verschrikkelijk simpel, maar bovenal ontzettend leuk en verslavend. Pikmin 2 pakt precies diezelfde formule maar met een nieuw doel, namelijk het verzamelen van schatten. In deze game krijg je de aanvulling van twee nieuwe Pikmin en nieuwe vaardigheden voor bestaande Pikmin, ondergrondse levels die functioneren als een soort dungeon, een nieuw personage genaamd Louie en een lokale coöp Challenge modus. Je kunt je makkelijk verliezen in Pikmin en voordat je het weet ben je weer een aantal uur verder, puur genieten dus. Daarmee kunnen we stellen dat de gameplay als het ware tijdloos is, want je zult er nu net zoveel plezier uithalen als toen.

Magere verbeteringen

Hoe leuk Pikmin 1 en 2 ook zijn, het is vooral te danken aan de gameplay die na meer dan 20 jaar nog steeds zo goed voelt om te spelen, en niet door de verbeteringen die de HD-remaster brengt. De textures van items en wezens zijn wat verbeterd, maar de textures van de omgevingen blijven wazig. Het spel is voor het eerst in widescreen HD speelbaar met een 720p-resolutie in handheld modus en 1080p docked. Helaas weet het spel alleen in de menu’s 60 frames per seconde te tonen, tijdens gameplay is dit gelocked op 30. We kunnen wel concluderen dat Pikmin 1 en 2 uitstekende spellen zijn qua gameplay, maar helaas als remaster het uiterste minimale aan verbeteringen leveren, en dat voor 30 euro per stuk wanneer je ze apart aanschaft. Deze versie had prima geweest als onderdeel van een GameCube emulator in het Nintendo Switch Online aanbod, maar voor een remaster hadden we toch wel iets meer verwacht.