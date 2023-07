Review | Logitech Pro X 2 Lightspeed – De naam Logitech staat voor velen gelijk aan ‘kwaliteit’. Door de jaren heen heeft Logitech een behoorlijke reputatie opgebouwd. In nagenoeg elke winkel die pc-accessoires verkoopt zal je wel producten van Logitech treffen. Onze ervaringen met Logitech apparatuur zijn over het algemeen ook positief, dus in dat opzicht zijn onze verwachtingen van de Logitech Pro X 2 Lightspeed dan ook hoog. Dit is namelijk het neusje van de zalm in de huidige Logitech line-up. Onze ervaringen met de headset lees je in deze review.

Prachtig in eenvoud

Met de naam Logitech Pro X 2 Lightspeed krijg je toch al gauw het beeld van een product wat zo uit Star Trek had kunnen komen vliegen. Niks is minder waar, want de Pro X 2 is een erg rustige, maar vooral prettige verschijning. Met comfortabele earcups én een erg prettige met kunstleder en schuim gevoerde hoofdband zit de Pro X 2 ook nog eens zeer comfortabel. Met een gewicht van 345 gram is de headset niet bijzonder licht, maar alles behalve zwaar. De headset zit in ieder geval prettig op ons hoofd en stoorde ons geen enkel moment. Wat dat betreft alvast een dikke pluim voor de Pro X 2.



Met een adviesprijs van €269,99 mag je wel het een en ander verwachten. In de doos vinden we de draadloze headset met afneembare microfoon plus bijbehorende dongel, een etui om hem in op te bergen, een oplaadkabel van 1.8m (USB-A naar USB-C) en een extra set stoffen oorkussens als optie naast de standaard kunstlederen oorkussens. De headset is vanzelfsprekend oplaadbaar en kan op een acculading zo’n 50 uur mee in ideale omstandigheden. Als je de headset verbindt door middel van de dongel is jouw bereik zo’n 30 meter, meer dan genoeg in elk denkbaar scenario. De headset is samen met die dongel ook op consoles bruikbaar. We hebben de Pro X 2 hoofdzakelijk op pc getest, maar ook op onze PlayStation 5 en Nintendo Switch werkte de headset prima.

Op uw wenken bediend

De volledige bediening van de headset bevindt zich op de linker oorschelp. Een schuifje om de headset in of uit te schakelen, een wiel om het volume te regelen, een knop om de microfoon te muten, de USB-C oplaadpoort en een knop om de Bluetooth in/uit te schakelen. Op de rechter oorschelp treffen we enkel de 3.5mm aansluiting. In het gebruik zijn de knoppen op zich makkelijk te vinden, maar ze hadden wat ons betreft net wat meer geaccentueerd mogen worden. We hebben toch wel een paar keer per ongeluk de verkeerde knop ingedrukt of het volume aangepast.



Alle andere instellingen voor de Pro X 2 tref je in Logitechs G Hub. Dit softwarepakket zal gebruikers van Logitech accessoires niet onbekend zijn. In de G Hub heb je opties met betrekking tot geluid zoals het in- of uitschakelen van 7.1 weergave en diverse sliders om de akoestiek van het geluid naar jouw smaak te maken. Ook hebben we diverse opties voor de microfoon door Blue Voice in te schakelen. Logitech bezit tegenwoordig Blue Microphones en dus hebben ze de foefjes van laatstgenoemde ook geïmplementeerd in hun eigen headsets. Met de equalizer in de software kan je jouw microfoongeluid naar jouw wensen aanpassen.

Prachtig geluid met wat kanttekeningen

Over het geluid van de Pro X 2 kunnen we eigenlijk heel kort zijn: het klinkt als een premium headset. Logitech heeft voor de Pro X 2 drivers van grafeen gebruikt iets wat we nog niet eerder zijn tegengekomen op gaming-headsets. Grafeen als materiaal is erg licht en vervormt minder snel dan veel andere materialen die we in headsets tegenkomen. Dit resulteert in zuivere lage tonen, minstens net zo zuivere middentonen en een meer dan prima weergave van hoge tonen. Al met al krijg je een prettig, warm geluid voorgeschoteld. Wel moeten we het helaas zonder ANC doen. De Pro X 2 is een stereo-headset die met gebruik van DTS Surround een virtuele 7.1 weergave kan leveren. Die weergave was in de potjes Battlefield V die we hebben gespeeld an sich prima, maar we merkten op dat bijvoorbeeld explosies niet altijd goed te plaatsen waren. Meestal konden we ze goed plaatsen, maar soms leek het wel alsof zo’n explosie gewoon van twee kanten kwam in plaats van, bijvoorbeeld, links achter ons.



De microfoon van de Pro X 2 is wat teleurstellend voor een headset in deze prijsklasse. De microfoon is zeker niet slecht, we waren in diverse scenario’s goed te verstaan. Het probleem zit hem in dat de microfoon erg snel geluid oppikt. Als je een etage hoger de wasmachine aan hebt staan kunnen de mensen op Discord volledig met je meegenieten. Het gebrek aan noise cancelling uit zich in het bijzonder door de microfoon, wat erg zonde is. We hebben geprobeerd dit wat te verbeteren door middel van de software en het uiteindelijke resultaat was absoluut beter, maar nog steeds niet helemaal wat het zou moeten zijn.

Genoeg opties

Naast de dongel kan de Pro X 2 ook verbinding maken met apparaten via Bluetooth en via een 3.5mm audiokabel. Wat ons betreft is dat een goed ding, want door het eerder benoemde rustige design kan je prima met de Pro X 2 over straat zonder rare blikken te krijgen. De stereoweergave van muziek is bijzonder goed voor een headset die hoofdzakelijk voor gaming bedoeld is. Als je geen volledige audiofiel bent zal de Pro X 2 je wat dat betreft ook alles behalve teleurstellen. Voor dit gebruiksscenario is het gebrek aan ANC eens te meer jammer. Buitenshuis is er natuurlijk meer omgevingsgeluid dan in jouw gaming kamer.



Als laatste is daar de mogelijkheid om de 3.5mm aansluiting te gebruiken. Als jouw telefoon nog over deze aansluiting beschikt, is dat voor veel mensen nog steeds de go-to voor audio. Een leuk detail is dat de meegeleverde dongel van de Pro X 2 er ook een 3.5mm aansluiting op heeft zitten. Deze is bedoeld om eventueel andere apparatuur aan te verbinden om zo ook een ander audiosignaal binnen te krijgen. Deze optie lijkt ons voornamelijk relevant voor streamers, dus voor hen is dit een leuke nice-to-have.