Veel ontwikkelaars zullen vast weleens met het idee hebben gespeeld om een The Last of Us-achtige game te produceren. Als er dan eindelijk een ontwikkelaar is die de moed heeft om zo’n taak aan te gaan, waarom moet het dan de Tommy Wiseau onder de gameontwikkelaars zijn? The Last Hope – Dead Zone Survival ziet er namelijk net zo goed uit als die ene sinaasappel die al te lang in je koelkast ligt.

Deze rip-off kent een soort sciencefiction plot waarin jouw personage de rol aanneemt van iets Joel-achtigs. Vanzelfsprekend mag een klein meisje met een rood T-shirt aan dan niet ontbreken. De onderstaande trailer zegt in ieder geval genoeg, dit wil je niet spelen. Normaliter zouden we bij downloadbare titels een linkje naar Nintendo’s eShop plaatsen, maar we gunnen dit wanproduct dat niet. Ook niet als een grapje op de zaterdagavond met wat vrienden en de nodige pilsjes.