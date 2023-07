Tijdens het afgelopen Steam Next Fest konden er al heel wat demo’s worden uitgeprobeerd en Microsoft doet daar nu nog een schepje bovenop. Van 11 tot 19 juli staan er maar liefst 40 demo’s klaar om op je Xbox gespeeld te worden. We hebben nog geen volledige lijst voor je – die wordt pas morgen gedeeld – maar we kunnen nu wel alvast een tipje van de sluier lichten.

Zo maken onder meer The Wandering Village (zie hierboven), Demonschool, Lies of P (reeds beschikbaar op alle platformen), Worldless en Sea of Stars hun opwachten. Je ziet de demo’s vanzelf op je Xbox Dashboard verschijnen, met de mogelijkheid dat sommige later terugkeren op het Demo-kanaal. Overigens zijn dit allemaal demo’s van games waar nog aan gewerkt wordt.