Limited Run Games timmert hard aan de weg. Veel klassiekers vinden via deze uitgever hun weg naar moderne platformen en dat zal ook gelden voor een paar klassiekers uit de Jurassic Park reeks. In de collectie genaamd Jurassic Park: Classic Games Collection zullen we het beste van 8-bit en 16-bit titels aantreffen.

Gamers die zijn opgegroeid in de jaren 90 zullen ongetwijfeld goede herinneringen hebben aan een aantal van deze games. Het pakket bevat de NES, Game Boy en SNES versies van Jurassic Park en de Game Boy en SNES versies van Jurassic Park Part 2: The Chaos Continues.

Jurassic Park: Classic Games Collection verschijnt voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch én pc.