Op dit moment bestaan Xbox Game Pass en Xbox Live Gold naast elkaar, wat voor nieuwkomers misschien wat verwarrend kan zijn. Er bestaat echter een kans dat Microsoft afscheid gaat nemen van Xbox Live Gold door een nieuwe tier in Xbox Game Pass te introduceren.

Via een Koreaans forum zijn afbeeldingen opgedoken van Xbox Game Pass Core, wat later ook op Windows Central werd geplaatst maar vreemd genoeg weer offline is gehaald. Op ResetEra en het Koreaanse forum zijn de afbeeldingen in ieder geval nog te zien en die leren ons het volgende.

Xbox Game Pass Gold zal op 1 september 2023 veranderen in Xbox Game Pass Core. Om online te kunnen gamen zul je een Core lidmaatschap moeten hebben en dit komt tegen dezelfde prijs als Xbox Live Gold nu. Alle bestaande abonnees zullen automatisch overgezet worden naar de nieuwe dienst.

Verder voorziet Game Pass Core de leden van meer dan 25 games die via Game Pass beschikbaar zijn, dit zijn: Among Us, Descenders, Dishonored 2, DOOM Eternal, Fable Anniversary, Fallout 4, Fallout 76, Forza Horizon 4, Gears 5, Grounded, Halo 5: Guardians, Halo Wars 2, Hellblade: Senua’s Sacrifice, Human Fall Flat, INSIDE, Ori and the Will of the Wisps, Psychonauts 2, State of Decay 2. The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited en meer.

Met ingang van 1 september zal Microsoft ook stoppen met de gratis games voor Xbox Live Gold, zoals die nu nog maandelijks beschikbaar worden gesteld. De games die reeds via dit abonnement geclaimd zijn, blijven voor gebruikers beschikbaar.

Of het klopt is echter afwachten, want Microsoft heeft officieel nog geen aankondiging gedaan.