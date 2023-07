In maart van dit jaar kwam Vertigo 2 uit voor pc-gamers met een virtual reality-headset. Deze shooter werd zeer goed ontvangen door zowel pers als gamers. Binnenkort kunnen ook PlayStation VR2-bezitters met deze titel aan de slag.

Vertigo 2 is geïnspireerd door de Half-Life-serie en daar is een flinke dosis humor aan toegevoegd. Ben je klaar met de campagne, dan kun je aan de slag met de level editor. Je creaties kun je dan weer delen met de hele wereld, en natuurlijk kun je levels van anderen binnenhalen.

Het is de bedoeling dat Vertigo 2 later dit jaar beschikbaar wordt gesteld voor de PlayStation VR2. Het spel zal zowel digitaal als fysiek uitkomen. Er is ook een trailer vrijgegeven en die kun je hieronder bekijken.