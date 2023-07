Ubisoft heeft verschillende Assassin’s Creed-games in ontwikkeling en één daarvan is Codename Jade, die in de maak is voor iOS en Android. Deze titel heeft nog geen releasedatum ontvangen, maar wel beloofde Ubisoft eerder dit jaar al dat er een beta zou plaatsvinden.

De uitgever heeft nu aangekondigd dat de beta op 3 augustus van start gaat op iOS en Android. Deze beta is voor iedereen toegankelijk, maar kent wel maximaal 5.000 plekken. De registraties zijn echter nog open en daarvoor kan je hier terecht.

Tussen nu en 27 juli zullen mensen die zich hebben geregistreerd een enquête moeten invullen en vanaf 27 juli zullen uitnodigingen verstuurd worden. Op 1 augustus is het vervolgens mogelijk om de beta te pre-loaden en de beta zal nadien van 3 tot en met 11 augustus plaatsvinden.