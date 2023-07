Vorige maand dook op de website van het Zuid-Koreaanse ratingbureau opeens LEGO 2K Goooal! op. Deze titel is nog niet officieel aangekondigd, maar dit zal waarschijnlijk niet lang meer duren. Het voetbalspel zal namelijk ook in Taiwan worden uitgebracht, omdat de game is voorzien van een leeftijdscategorie.

De registratie in Taiwan heeft ook wat extra informatie opgeleverd. We weten nu namelijk op welke platformen de game zal uitkomen, namelijk de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch en pc.

Na LEGO 2K Drive lijkt dit de volgende titel te zijn op basis van de LEGO licentie. 2K Games heeft met de Deense steentjesfabrikant een deal gesloten voor meerdere titels, waarvan dit hoogstwaarschijnlijk de tweede is.