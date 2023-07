Het enige wat we wisten over de release van Firewall Ultra was dat deze gepland stond voor ergens dit jaar. Nu weten we precies wanneer we de PlayStation VR2-titel kunnen spelen, aangezien de releasedatum bekendgemaakt is.

De aankomende first-person shooter zal op 24 augustus uitkomen en er zullen twee edities beschikbaar zijn. De normale versie kost € 39,99, maar er is ook nog een ‘Digital Deluxe Edition’ en die kost € 59,99. Je krijgt dan de game plus een aantal extra’s. Deze zijn als volgt:

Vroegtijdige toegang tot vier contractors.

Vier contractor-outfits (voor ontgrendelde contractors).

Vier wapencamo’s.

Operatie-Pass (toegang tot alle content van een toekomstige operatie (datum wordt later bekend).

Er is ook nog een nieuwe video van Firewall Ultra verschenen, die wat gameplay laat zien. Deze video kan je hieronder bekijken: