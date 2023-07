In 2020 verscheen The Room VR: A Dark Matter voor de originele PlayStation VR, Meta Quest en via Steam VR. Deze escape room puzzelgame wist de nodige gamers voor zich te winnen en was natuurlijk extra spannend doordat je hem in VR moest spelen. Binnenkort kunnen ook gamers met een PSVR2 van deze titel gaan genieten.

In hoeverre de game daadwerkelijk is verbeterd, is vooralsnog onbekend, maar we kunnen waarschijnlijk uitgaan van het gebruikelijke. Dat betekent een betere resolutie, mooiere graphics en natuurlijk ondersteuning voor de Sense Controller. Ontwikkelaar Fireproof Games heeft de onderstaande trailer vrijgegeven om het nieuws mede te delen.

The Room VR: A Dark Matter verschijnt op 27 juli aanstaande voor PlayStation VR2.