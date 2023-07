New Star GP komt op 8 augustus via Steam je pc binnen gevlamd aan duizelingwekkende snelheden. De racegame weet in zijn eerste beelden te charmeren dankzij een charmant visueel stijltje, dat misschien nog beter tot zijn recht zal komen op de Nintendo Switch. Die console zal dan ook later dit jaar een eigen versie krijgen, aldus ontwikkelaar New Star Games.

De titel mikt zonder schroom op retro en nostalgie, met races die plaatsvinden in onder andere het Quebec en de Côte d’Azur van de jaren ’80 en ’90. New Star GP zal je bovendien samen kunnen spelen met drie vrienden op de bank; de splitscreen modus is immers officieel bevestigd en zal ongetwijfeld in menig huiskamer op gejuich onthaald worden. We zijn benieuwd.