Het lijkt erop dat we binnenkort weer wat Pokémon nieuws zullen ontvangen, althans, daar wijst een datamine van mobile game Pokémon Masters EX op.

De ontdekking komt van Twitter gebruiker @CentroLeaks, die wel vaker Pokémon leaks en geruchten deelt. In de code van Pokémon Masters EX is een referentie gevonden naar een “Pokémon Presents Campagne”. De Pokémon Presents zou op 8 augustus plaats moeten vinden.

Als er inderdaad een Pokémon Presents plaatsvindt volgende week, is het zeer waarschijnlijk dat we, naast nieuws over de games op smartphones, meer zullen zien van de aankomende Pokémon Scarlet/Violet DLC. Daarnaast hopen fans ook op een nieuwe Pokémon Legends-game en een remake van de vijfde generatie games. Wie weet worden eerdere hints van Twitteraar RiddlerKhu, een grootheid wanneer het aankomt op Pokémon informatie, over een Black en White 2 vervolg tijdens de aankomende Pokémon Presents bevestigd.

Wat hoop jij dat The Pokémon Company aankondigt tijdens de eerstvolgende Pokémon Presents?