Zowel Valve als ASUS boeken successen met hun gaming handhelds, respectievelijk de Steam Deck en ROG Ally, maar de kans is aanwezig dat er nog een speler het veld gaat betreden. Volgens Jez Corden van Windows Central is Lenovo tevens bezig met het ontwikkelen van een eigen handheld.

De handheld in kwestie zou de “Legion Go” moeten gaan heten en vergelijkbaar zijn met de apparaten van de concurrenten. Windows 11 zou het besturingssysteem zijn en het apparaat zou gebruikmaken van AMD’s nieuwe Phoenix processoren, met een scherm van 8 inch. De ultradunne AMD-chips zouden ervoor moeten zorgen dat het design van het apparaat zelf ook aan de dunnere kant is.

De bronnen van Jez Corden konden niet zeggen of er een aankondiging op weg is of wanneer we de Legion Go überhaupt mogen verwachten.