Wanneer er plots een lijst met trofeeën opduikt voor een game die eerder niet op PlayStation beschikbaar was, betekent dit meestal dat een officiële aankondiging voor een versie op Sony’s consoles niet lang meer op zich zal laten wachten. Case in point: het in 2022 op pc, Xbox One en Xbox Series X|S verschenen Somerville. Vorige week rapporteerden we nog dat een lijst met trofeeën voor deze game op het wereldwijde web was beland. Inmiddels is de PS4- en PS5-editie van Somerville officieel een feit.

De onderstaande trailer laat er immers geen twijfel over bestaan: Somerville komt naar de PlayStation 4 en 5, en wel op 31 augustus. Wie gevaarlijke ontmoetingen wil beleven terwijl ze een stijlvol post-apocalyptisch landschap verkennen, weet dus eind deze maand wat hem of haar te doen staat. Eens te meer als je bedenkt dat de titel met een gemiddelde van 71 (pc) en 67 (Xbox) op Metacritic op zich degelijk wist te scoren. We zijn benieuwd of de game op PlayStation een gelijkaardig pad zal bewandelen.