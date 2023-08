We hebben al jaren niets meer vernomen van Metroid Prime 4. Met het huidige gerucht dat Nintendo volgend jaar zijn opvolger van de Switch wil uitbrengen, zet dat mensen ook aan het twijfelen over de vraag of Metroid Prime 4 nog wel voor de huidige Switch zal verschijnen. Ondanks die twijfels is het alsnog leuk om weer eens wat van de game te horen.

Tijdens een podcast van XboxEra sprak Nick Baker over de game. Hij sprak daarin over hoe prachtig Metroid Prime 4 eruit zou zien en dat het gigantische gebieden kent, hoewel de game geen open wereld zal hebben. Het is in ieder geval wel interessant om de beste man erover te horen spreken, dus hebben we het juiste moment in de ruim drie uur durende video hieronder voor jullie vastgezet.

https://www.youtube.com/live/xJZka7yuVQI?feature=share&t=7992