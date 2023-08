Arc System Works staat te boek als de ontwikkelaar en uitgever van fighting games met bizarre titels en die reputatie zullen ze voorlopig in stand houden. Het Japanse bedrijf heeft namelijk onthuld dat Under Night In-Birth II Sys:Celes – in samenwerking met het Franse French-Bread – volgend jaar naar verschillende platforms komt.

Net zoals andere titels van Arc System Works staat Under Night In-Birth II in het teken van flashy gevechten met allerhande personages en daarbij is de game, net als diens voorganger, deels een visual novel. Volgens de ontwikkelaar is dit het laatste deel in de Hollow Night verhaallijn.

De game zal 21 personages bevatten en en voor online play zal er rollback netcode ondersteund worden. Under Night In-Birth II Sys:Celes wordt volgend jaar verwacht en lanceert voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch en pc.