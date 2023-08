Special | De nieuwe Necromancy skill voor Runescape – Toen we vorig jaar bij Jagex op bezoek waren, sprak de ontwikkelaar al over een nieuwe skill die in de maak was voor Runescape. Het heeft vervolgens nog een vrij lange tijd geduurd, maar de nieuwe combat skill is nu eindelijk beschikbaar in de game. We kregen recent de mogelijkheid een presentatie bij te wonen en wat meer te leren over deze skill, die voor een nieuwe speelervaring moet zorgen, wat natuurlijk voor iedereen zeer interessant is. Het is immers een nieuwe frisse wind. De skill waarvan sprake: Necromancy.

Nieuw verhaal

De nieuwe combat skill komt niet zomaar als een simpele toevoeging naar de game, maar met een compleet verhaal. Dit geeft spelers de mogelijkheid de diepgang te ontdekken en zich bekend te maken met Necromancy in de game. Het verhaal gaat over Rasial, de eerste Necromancer die een einde wil maken aan de cirkel van dood. Dit is niet helemaal de bedoeling, waardoor jij in de skill duikt om in eerste instantie te leren wat de mogelijkheden zijn, om het uiteindelijk tegen hem op te nemen met je vergaarde skillset die gekoppeld is aan Necromancy.

Hoewel het streven van Rasial ogenschijnlijk nobel is, heeft hij de reeds gedode mensen en andere wezens als een soort slaven onder zich dienen als zijnde undead. Deze individuen zitten al eeuwen in limbo en het is aan jou om zijn streven naar onsterfelijkheid te doorbreken, want dat is niet zoals het hoort. De ondoden leven in de stad van Um, waar ze ronddolen en naarmate je verder komt in de questlijn zul je de zielen bevrijden met als gevolg een groter wordende populatie van Um. Dit is noodzakelijk, want deze zielen kunnen je helpen. Zo zullen er winkels geopend worden, kun je in gesprek gaan met nieuwe NPC’s en meer.

De stad van Um is een volledig nieuwe omgeving in de Underworld die fungeert als de hub voor de Necromancy skill. Om die skill helemaal te doorgronden zul je een questlijn van 9 nieuwe quests doorlopen die je gaandeweg van beloningen voorzien om je skill verder te ontwikkelen. Op een gegeven moment zul je het ook op moeten nemen tegen Hermod. Dit is een relatief toegankelijke baas om daarop je ontwikkeling uit te testen. Deze baas is ook meermaals beschikbaar, zodat je de ontwikkeling van je skill steeds kunt uitproberen in opmars naar het uiteindelijke gevecht tegen Rasial, wat natuurlijk de eindbaas van deze nieuwe questlijn is. Oftewel: het primaire doel.

Een totaalpakket

Jagex wil met de Necromancy skill de speler een totaalpakket aanbieden. Dit wil zeggen dat veel van de lore gepresenteerd wordt via de NPC’s die je onderweg tegenkomt. Daarnaast zijn de quests voorzien van allerlei relevante informatie en details, waardoor het als een totaalpakket aanvoelt van substantiële omvang. Dat levert op zijn beurt weer een verfrissende ervaring, mede vanwege de bazen. Zoveel bazen worden er immers niet aan de game toegevoegd, wat het speelplezier een impuls moet geven. Hierbij legt Jagex de focus op toegankelijkheid, dus de bazen – zeker de eerste (Hermod) – is verre van ingewikkeld. Met de juiste armor, speelstijl en goed ingerichte talent tree zou de speler een heel eind moeten komen.

Deze baas is expres zo ingericht dat je die opnieuw en opnieuw kunt blijven bevechten, want dat levert je upgrades in je gear op. Dit biedt op zijn beurt de ruimte om de skill tot in de puntjes uit te werken met wapens en armor. Eenmaal echt gereed zoek je Rasial op, wat de climax is. De hele weg ernaartoe moet volgens Jagex een fijne en soepele speelervaring bieden, waardoor de Necromancy skill absoluut niet is afgestemd op ervaren spelers. Ook nieuwe spelers kunnen prima instappen op deze skill. Om dat te realiseren heeft de ontwikkelaar intensief samengewerkt met de spelers om het vorm te geven. Daarbij stipt Jagex ook aan dat ze op termijn naar feedback blijven luisteren, wat voor een evolutie van de skill moet zorgen.

Toegankelijkheid speelt een grote rol

Het zal hier overigens niet bij blijven, want dit is pas het beginpunt voor Necromancy. Zoals al aangehaald zal de evolutie aan de hand van speler feedback plaatsvinden. Dit is dan meer het technische stukje. Qua content zit er ook nog het een en ander in de pijplijn. Zo mag er in oktober een patch met feedbackverwerking verwacht worden en in november komt er een nieuwe baas naar de game. Tijdens de ontwikkeling en komende ontwikkelingen zal Jagex de focus houden op de toegankelijkheid. Zo is de Necromancy skill voorzien van uitgebreide tutorials, zodat volstrekte nieuwkomers een beetje wegwijs worden in de mogelijkheden.

Daarnaast is de game voorzien van versimpelde systemen en verbeterde tool tips, zodat niks volstrekt warrig of wazig aanvoelt. Daarbij: om het niet te complex te maken krijgen spelers na het voltooien van quests, maar ook de gevechten tegen Hermod, nieuwe gear en armor. Dit stelt spelers in staat om zich op een vrij traditionele wijze te ontwikkelen. Ook dit is natuurlijk onderhevig aan feedback, maar uit de presentatie werd vooral duidelijk dat ze heel zorgvuldig omgaan met het brede spelerspubliek dat ze hebben, om iedereen daarin te bekoren. Belangrijk om te benadrukken is dat de items die je kunt krijgen niet gekoppeld zijn aan droprates, waardoor het voor iedereen op dezelfde, eenvoudige manier te verkrijgen is.

Om iedereen de kans te geven met Necromancy aan de slag te gaan, kunnen spelers de skill spelen tot level 20. Members kunnen het verder doorgronden, zij kunnen de Necromancy skill trainen tot het maximale level van 120.