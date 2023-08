Een paar maanden terug organiseerde Sony PlayStation de PlayStation Showcase, waarin een hoop nieuwe games voorbij kwamen. Toch ontbrak het de show aan meerdere triple-A titels die Sony in de pijplijn heeft zitten voor 2023, 2024 en later, gezien de focus vooral op Marvel’s Spider-Man 2 lag.

Nu blijkt dat er een goede verklaring is voor het ontbreken van grote aankondigingen vanuit Sony’s eigen studio’s, verschillende games zouden intern namelijk zijn uitgesteld naar volgend jaar en later. Het gaat volgens het vrijgegeven financiële rapport om een ‘portie’ van first-party games die aanvankelijk voor het huidige fiscale jaar gepland stonden.

Vanwege dit uitstel heeft Sony de financiële verwachting voor dit boekjaar ook bijgesteld. Het bijkomende effect is dat de onthulling van deze titels dus nog even op zich laat wachten, wat de afwezigheid van first-party titels in de PlayStation Showcase doet verklaren.