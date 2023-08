Sinds afgelopen donderdag draait de Gran Turismo-film officieel in de Nederlandse bioscopen. Deze film is gebaseerd op het verhaal van Jann Mardenborough, die als gamer jaren terug meedeed aan de GT Academy.

Hij wist te winnen en kreeg nadien een contract aangeboden in de racerij, waarin hij door de jaren heen veel actief is geweest als het aankomt op verschillende raceklassen en meer. Een intrigerend verhaal van iemand die op een vrij unieke manier zijn droom heeft weten te verwezenlijken.

Als jij deze film nu ook graag wilt zien, dan kan dat natuurlijk. In samenwerking met Sony Pictures mogen we namelijk 3 sets van 2 vrijkaartjes weggeven. Wat moet je doen om te winnen? Geef antwoord op de onderstaande twee vragen:

Vraag 1: Wie vertolkt de rol van Jann Mardenborough in de film?

Vraag 2: Op welke plek finishte Mardenborough tijdens de 24 uur van Le Mans in 2013?

Weet jij de antwoorden? Stuur die dan in en volg daarbij de onderstaande stappen. We zullen de winnaars per mail benaderen.

Hoe kan ik meedoen?

Stuur een e-mail naar [email protected] . Gebruik als onderwerp voor het mailtje 'Gran Turismo-film' Geef duidelijk je inzending aan. Zet in de mail tevens je nickname.

Je dient een PlaySense account te hebben om deel te kunnen nemen. Heb je deze niet? Dan kan je er hier één aanmaken. Het is niet toegestaan om hints, tips of andere directe aanwijzingen naar het eventuele antwoord op de prijsvraag hieronder te plaatsen. Meerdere inzendingen vanaf één e-mailadres zijn niet toegestaan en bij het vermoeden van fraude komt de inzending te vervallen.

Over de uitslag van de prijsvraag wordt niet gecorrespondeerd en de prijsvraag is enkel toegankelijk voor PlaySense leden in de Benelux. Medewerkers van PlaySense en Sony Pictures zijn uitgesloten van deelname. De prijsvraag loopt tot en met 20 augustus 2023. PlaySense behoudt zich het recht om een prijsvraag voortijdig te veranderen. Spel- en typfouten zijn voorbehouden. De prijsvraag wordt mede mogelijk gemaakt door Sony Pictures.