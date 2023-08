De kans is groot dat je wel al eens van Neil Druckmann hebt gehoord: deze beste man is de baas van ontwikkelaar Naughty Dog en hij was eerder al verantwoordelijk voor games zoals Uncharted 4 en de The Last of Us franchise. Het zal dan waarschijnlijk ook niemand verbazen dat Sony hem aan boord houdt voor een nieuwe game… en dat is nu officieel bevestigd.

Druckmann heeft namelijk zijn Instagram-pagina geüpdatet door te vermelden dat hij momenteel werkt aan een onaangekondigde game als schrijver en regisseur. De kans is reëel dat dit The Last of Us: Part III zal worden, maar dit is nog niet bevestigd. Het is dus even afwachten vooraleer we te weten komen naar welke ‘onaangekondigde game’ hij hier verwijst.