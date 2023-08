De Teenage Mutant Ninja Turtles zijn niet weg te denken uit het moderne medialandschap. Comics, films, videogames… om de zoveel tijd duiken ’s werelds sympathiekste schildpadden weer op om New York voor een zekere ondergang te behoeden. Over enige tijd kan jij die heldhaftige daden zelf verrichten in TMNT: The Last Ronin op PS5, Xbox Series X|S en PC.

The Last Ronin is gebaseerd op een populaire comic book, waarin een enkele overlevende ninja turtle door een verwoest New York trekt om zijn familie te wreken. Dat klinkt behoorlijk duister en de eerste beelden – zichtbaar in de sfeervolle reveal trailer hieronder – echoën dat sentiment. Een releasedatum blinkt voorlopig nog uit door zijn afwezigheid. Wordt dus vervolgd.